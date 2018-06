Sedem zaporednih zmag z »zastrašujočo« razliko v golih 27:3 je na zadnjih sedmih svetovnih prvenstvih na uvodnih tekmah dosegla reprezentanca Nemčije, ki je nazadnje neodločeno na prvih tekmah zaključnega turnirja igrala pred 32 leti, zadnji poraz pa utrpela pred 36 leti. Do danes, ko je podobno kot leta 1982 na SP v Španiji Alžircem, ki so zmagali z 2:1, na prvi tekmi skupine F uspelo Mehičanom – ti so branilce naslova premagali z 1:0. Na tekmah skupine E je še daljši, devet tekem dolg niz zmag na uvodnih tekmah Brazilije, ki je od remija leta 1978 proti Švedski zmagala na vseh prvih tekmah zaključnih turnirjev, prekinila Švica, ki ji je uspelo izvleči neodločen izid 1:1. Srbija je medtem premagala Kostariko z 1:0.

Po mnenju mnogih prvi favoriti prvenstva, petkratni svetovni prvaki Brazilci, so tekmo proti Švici začeli v slogu omenjenega naziva in premoč kronali s prekrasnim zadetkom Coutinha v 20. minuti, nato pa, kot bi jih to uspavalo in bi mislili, da je vse skupaj že odločeno, popustili. Do konca prvega polčasa so si priigrali le še eno priložnost, ko je po podaji iz kota z glavo streljal Thiago Silva, na začetku drugega, v 50. minuti, pa so Švicarji, prav tako po kotu in strelu z glavo Zuberja, zasluženo izenačili – in to po tem, ko so imeli dotlej celo več časa žogo v svoji posesti! To je Brazilce sicer spet predramilo, priložnosti so imeli Coutinho, Neymar, Firmino in najlepšo v sodnikovem podaljšku Miranda, a švicarskega vratarja Sommerja niso več premagali.

Kostaričani so po golu sicer prevzeli pobudo, a resneje srbskega vratarja Stojkovića niso ogrozili, česar se je zavedal tudi njihov selektor Oscar Ramirez : »Za kakšno veliko priložnostjo ne moremo žalovati, a je niso imeli niti Srbi, ki so pač zadeli s prostega strela. Igramo še proti drugi in šesti reprezentanci z lestvice Fifa, zato bo težko, a zadnje besede vsekakor še nismo rekli.« V skupini E ima tako Srbija tri točke, Brazilija in Švica po eno, Kostarika pa je brez. Drugi krog bo v petek, para sta Brazilija – Kostarika in Srbija – Švica.

Ker ju v skupini E čakata še zelo zahtevni tekmi proti Švici in Braziliji, sta se tako Srbija kot Kostarika pred medsebojnim obračunom zavedali, da jima remi prinaša bolj malo. Zato sta v tekmo krenili odločno, kasneje pa je pobudo v smislu posesti žoge prevzela Srbija, pri kateri je že 104. nastop v reprezentanci vknjižil Branislav Ivanović – pred njim je bil rekorder Dejan Stanković z enim manj. Odločitev o zmagovalcu je padla v 57. minuti, ko je s prostega strela mojstrsko zadel kapetan Srbije Aleksandar Kolarov . »Prosti strel je prišel v trenutku, ko se tekma lahko zlomi. In z golom sem to tudi storil,« je po tekmi povedal nogometaš Rome, ki je pozneje izvedel, da je za nagrado za gol prejel tudi posebno nagrado – avtomobil znamke Lada.

Lozanov gol za »potresni sunek«

Kdor je po slabih predstavah Nemčije na letošnjih štirih prijateljskih tekmah, na katerih so premagali le Savdsko Arabijo, še menil, da to ne igra velike vloge in bodo svetovni prvaki, ko bo šlo zares, pravi, bo po današnjem porazu proti Mehiki (0:1) moral priznati, da so Nemci očitno v krizi. Res je sicer, da slabi začetki branilcev naslova na zadnjih prvenstvih niso nič novega, a če kaj, je to lahko za Nemce le razlog za dodatno skrb. Na uvodnih tekmah SP so v tem tisočletju od branilcev naslova namreč izgubili Francozi (2002 proti Senegalu) in Španci (2014 proti Nizozemski), Italijani so remizirali (2010 proti Paragvaju), zmagali pa so edino Brazilci (2006 proti Hrvaški) – in bili tudi edini od naštetih, ki so nato napredovali iz skupine.

Nemci so proti Mehiki sicer imeli terensko premoč, dvakrat so zadeli tudi okvir vrat, a je njihova obramba pri protinapadih Mehičanov večkrat preveč »puščala«, če bi bili ti bolj spretni, bi prav tako lahko dosegli še kakšen gol. Tako pa je za zmago zadostoval že eden, po bliskovitem protinapadu, ki ga je zaključil Hirving Lozano. »Ne vem, ali je to ravno največja zmaga Mehike v zgodovini, je pa to zagotovo najpomembnejši gol, ki sem ga sam dosegel v svoji karieri,« je bil navdušen Lozano, po čigar zadetku so senzorji v Ciudadu de Mexicu menda zaznali tudi potresni sunek, ki naj bi ga povzročilo slavje navijačev. Nemški selektor Joachim Löw je medtem dodal: »V prvem polčasu smo bili slabi, v drugem malo boljši, a v vsakem primeru nismo naredili dovolj. Smo pod pritiskom in na naslednji tekmi proti Švedski moramo zmagati.« Druga tekma v skupini F med Švedsko in Južno Korejo bo jutri ob 14. uri.