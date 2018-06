Češnje in druge tegobe

Že ob urah, ko je nezgod manj, v čakalnici ljubljanskega urgentnega kirurškega bloka ni bilo dovolj klopi za vse bolnike in njihove bližnje. Tisti, ki lahko stojijo, so se naslanjali na zidove. Med njimi so bili tudi ljudje na berglah. Na drugi strani hodnika je na postelji ležal otrok, zvit v klopčič. Med utesnjenimi ambulantami so vrveli zdravniki in medicinske sestre. Nekateri med njimi so bili vidno utrujeni. Prediren zvok je dežurnega zdravnika poklical k oživljanju.