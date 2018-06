Nataša Šušteršič Plotajs je po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo študirala oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL (ALUO), od koder so vidni vplivi obiskovanja ur risanja na malem aktu in ur slikanja pri prof. akad. slikarju Emeriku Bernardu ter delo s prof. Radovanom Jenkom, pri katerem je diplomirala. Za odmevni diplomski projekt ekološkega ozaveščanja Zelene misli je prejela študentsko Prešernovo nagrado ter pozneje še posebno priznanje mednarodnega sveta združenj grafičnih oblikovalcev Icograda. V času študija je poslušala predavanja o trajn