»V domžalski občini je več kot dovolj možnosti za rekreacijo, sprostitev ali oddih,« je prepričana podžupanja Renata Kosec. Brezplačne in plačljive dejavnosti so zbrane v biltenu z naslovom Kje bom preživljal poletne počitnice, ki je dostopen na spletni strani visitdomzale.si/uploads/files/POLETJE2018LR.pdf.

Kino v parku bo za osvežitev ob poletnih večerih poskrbel z brezplačnimi projekcijami poletnih filmov, predvajanjem glasbe iz muzikalov, pripravili bodo tudi sejem plakatov in otroške delavnice. V sklopu organiziranega varstva za mlajše šolarje pa klasičnim oblikam preživljanja prostega časa delajo družbo na primer nogometni tabor, jezikovne delavnice, plavalni tečaji in še marsikaj.

Varstvo za štiri evre

Za štiri evre na dan bodo lahko mlajši šolarji preživljali Vesele počitnice v Centru za mlade, kjer so pripravili tudi bogato paleto popoldanskih aktivnosti. V ta sklop sodijo frizerska delavnica in delavnice izdelave naravne kozmetike, nakita, poletnega ličenja, turnir v taroku in ping-pongu, okrasitev Placa za mlade in pilates v parku. Prav tako za štiri evre na dan pripravljata Poletne počitnice na Osnovni šoli Rodica občinska Zveza prijateljev mladine in omenjena osnovna šola. Na Zvezi prijateljev mladine so poskrbeli tudi za letovanja v Poreču, Savudriji, Umagu in Piranu.

Zavod za šport bo poskrbel za Poletni dan, Delfinčkovo animacijo in kinoprojekcije na kopališču, ob četrtkih za vodeno plezanje na plezalni steni, ob petkih za kolesarske delavnice na Kolovozu, ob ponedeljkih za rekreacijo na stadionu za vse starosti, ob torkih za qi gong v Češminovem parku, ob sredah pa se bodo v Arboretumu učili igrati golf. Taborniki pripravljajo Otroški tabor v Turnšah. Na Pedagoškoraziskovalnem centru za konjerejo Krumperk pripravljajo sedem poletnih taborov in jesenski tabor.

Poletno nogometno šolo pripravlja tudi NK Domžale, Plavalno društvo Domžale in Športno društvo Sonček pa med počitnicami organizirata Poletno šolo plavanja z gimnastično šolo in popoldanskim varstvom za otroke od 4. do 14. leta. Poletne plavalne in športno-raziskovalne tabore v domžalskem športnem parku in okolici pripravlja tudi ŠD Fan vit-as. Za neplavalce, stare od štiri do osem let, so pripravili program Konjiček, program Delfinček je namenjen otrokom od 8. do 14. leta, programa pa ob članarini staneta 95 ali 180 evrov za pet ali deset dni. V Otroku športa otrokom med poletjem ponujajo Plavalni tečaj z rolanjem ali kotalkanjem, tenisom ali lokom ter pica party za 110 evrov.

Planinsko društvo Domžale pripravlja vsak četrtek v juniju, juliju in septembru od 18. do 20. ure brezplačno vodeno plezanje na domžalski plezalni steni. Nabor različnih dejavnosti in projektov v počitniških dneh organizira tudi Knjižnica Domžale.