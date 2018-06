Nogometaši Domžal in Olimpije so se v 36., zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Ljubljanski nogometaši so prišli do naslova prvaka, Domžale so si že pred tem zagotovile tretje mesto. Osvojeni naslov so že v Domžalah proslavili navijači gostujoče zasedbe, ki so pri tem prestopili meje dopustnega.

Za dogajanje na zadnji tekmi ligaške sezone so z globo v višini 5700 evrov kaznovali tudi Mariborčane, ki so prvenstvo, čeprav z enakim številom točk kot Olimpija, sklenili na drugem mestu razpredelnice.