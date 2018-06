Požagali več dreves ob koseški tržnici

V okolici tržnice Koseze so minuli teden brnele žage, ki so razburile tamkajšnje občane, saj je padlo nekaj velikih starih dreves. Slike in novica o poseku dragocenih dreves z bujnimi krošnjami so zakrožile po družbenih omrežjih, kjer uporabniki niso skrivali zgroženosti. »Ampak zakaj je bilo to potrebno?« je na profilu iniciative ZaMestoPoDveh na facebooku vprašala ena od uporabnic.