Lipe ob cerkvi sv. Jerneja v Šiški, poznani tudi pod imenom Stara cerkev, ni več. Mogočno drevo ob Celovški cesti so nedavno posekali in ob cerkvi je zazevala praznina. Kot so pojasnili na ljubljanski mestni občini, ki je lastnica zemljišča, na katerem je raslo drevo, so se za ukrep odločili na podlagi mnenja arboristov, ki so ugotovili, da je lipa odmirala in bila zato nevarna za okolico.

Poskusi za ohranitev drevesa neuspešni Starodavna lipa je rasla ob eni najstarejših ljubljanskih cerkva (prva omemba sega v leto 1370), ki je bila leta