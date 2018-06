Pri projektu so sodelovali študenti drugega letnika grafične in medijske tehnike ter študenti drugega letnika grafične in interaktivne komunikacije. Oblikovanje uporabniškega vmesnika oziroma mobilne teme zahteva strogo sledenje grafičnim pravilom telefonske znamke, zato je nad celotnim procesom budno bedel docent doktor Jure Ahtig, profesor pri predmetu medijska vizualizacija.

»Tovrstno povezovanje fakultete s trgom postaja v zadnjih letih vse pogostejši pojav. Pri svojih predmetih sploh skušam uveljavljati takšne povezave. Predmet medijske vizualizacije, v okviru katerega so nove teme nastale, temelji prav na tem – učni načrt je sestavljen iz različnih projektov, ki jih študenti pripravljajo neposredno za trg.«

Vsi navzoči so se strinjali, da bi moralo biti takšnih povezovanj še več, saj le tako pridobijo študentje dragoceno praktično znanje, ki ga lahko zelo dobro unovčijo po študiju. »Motivacija pri tem projektu je bila pri študentih izjemna, saj so se vsi zavedali, da bodo njihovi izdelki dostopni med uporabniki Huaweijevih telefonov. Če se študente ustrezno motivira, zanje ni meja,« je ponosno dodal Ahtig. Študenti so morali ob upoštevanju tehničnih in oblikovalskih standardov ter elementov izbrati tipičen motiv, ki predstavlja Slovenijo. Nastalo je deset tem, vsaka od njih je edinstvena. Na razglasitvi zmagovalcev so prva tri mesta zasedle teme: tretje mesto Pentagonum , drugo Avalon in prvo Totem z metalskim motivom festivala Metaldays.

»Za Metaldays smo se odločili, ker gre za zelo velik festival v Tolminu, kamor se vsako poletje zgrne na tisoče ljubiteljev metalske glasbe. Sprva smo sploh razmišljali, kdo bi si namestil neko temo na telefon? Biti mora torej neka pripadnost, ljubezen do nečesa. In v našem primeru se je metal izkazal za odlično nišo. Vsi privrženci so delili naš projekt prek družbenih omrežij in tako smo pridobili veliko glasov od občinstva,« je strumno pojasnila zmagovalna ekipa. Vseh deset tem bo kmalu brezplačno na voljo v Googlovi spletni trgovini play.