»McDonalds je predan temu, da svojo razširjenost uporabi za dobro in za iskanje trajnostnih rešitev za plastične slamice po svetu,« je dejala predstavnica verige Francesca DeBiase, ki upa, da bo njihov ukrep podkrepil trajnostne spremembe v celotni panogi.

Odločitev so v verigi sprejeli po tem, ko je več kot 500.000 ljudi podpisalo spletno peticijo, v kateri so McDonalds pozvali k prenehanju uporabe plastičnih slamic. Pri tem so opozorili na posledice, ki jih imajo plastični odpadki na oceane in morski živež.