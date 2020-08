Easterbrook se je zapletel v sporazumno razmerje z zaposleno in s tem izkazal »slabo presojo«, so lani navajali v McDonaldsu, ko se je ta nekdanji izvršni direktor poslavljal s položaja. V elektronskem sporočilu, ki ga je poslal zaposlenim, je Easterbrook takrat svoje razmerje označil za »napako« in v neskladju s politiko podjetja.

V McDonaldsu pa so zdaj pojasnili, da so naknadno ugotovili, da je Easterbrook lagal, prikrival in uničeval informacije, povezane z njegovim neprimernim vedenjem in razmerji s še tremi zaposlenimi. Eni od zaposlenih je tudi zagotovil izplačilo delnic, vrednih več sto tisoč dolarjev.

McDonalds od Easterbrooka zahteva plačilo odpravnine, ki naj bi neuradno znašala 40 milijonov dolarjev. Poudarjajo namreč, da na tako izplačilo podjetje, če bi bilo seznanjeno z vsemi okoliščinami, ne bi pristalo.

McDonalds je sicer v drugem četrtletju ustvaril 3,8 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje, kar je bilo 30 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček se je skrčil za 68 odstotkov na 483,8 milijona dolarjev. V družbi za slabše rezultate krivijo pandemijo covida-19.