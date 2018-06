V DeSUS so se ob analizi stanja, potem ko so na volitvah dosegli malo katastrofo, saj so rezultat dobesedno prepolovili, preprosto ustrašili. Kaj bo s stranko, če ne bo na vrhu Karla Erjavca, je bilo pogosto slišati te dni v pogovorih s člani DeSUS. Usoda političnih strank, kakršne so bile LDS, Zares ali Državljanska lista, je velik opomin vsem, kakšne posledice sledijo, če predsedniki stranke po neuspehu na volitvah potegnejo v skladu z normami parlamentarne demokracije edino možno potezo – nepreklicno odstopijo.

V Sloveniji namesto tega po volitvah v najboljšem pri