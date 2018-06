Poročilo bodo člani DVK v petek predali predsedniku republike Borutu Pahorju, ki bo nato podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje novega državnega zbora. Poročilo bo objavljeno tudi v petkovem uradnem listu. Izide volitev pa nameravajo izpodbijati predstavniki nekaterih neparlamentarnih strank, povezanih v Odbor za demokracijo enakih možnosti. Menijo namreč, da so bile nedavne volitve nepoštene in nezakonite, saj so bile neparlamentarne stranke diskriminirane.

Predstavniki strank so se udeležili današnje seje DVK, kjer pa niso prišli do besede. So pa po seji napovedali, da nameravajo izide volitev izpodbijati na vrhovnem sodišču, pritožili pa se bodo tudi na državni zbor. Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da ima vsak kandidat in predstavnik liste pravico do pritožbe na državni zbor. In sicer se pritožba vloži najpozneje do prve seje mandatno-volilne komisije, na kateri ta odloča o potrjevanju poslanskih mandatov.

Če bo mandatno-volilna komisija njihovo pritožbo zavrnila in bo DZ potrdil poslanske mandate, pa bodo potrditev mandatov izpodbijali na ustavnem sodišču, je napovedal predsednik stranke Sloga Janko Veber. Poleg tega je prepričan, da tudi če bo Pahor sklical ustanovno sejo DZ, te ne morejo izpeljati do odločitve vrhovnega sodišča.