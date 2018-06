V letih 2005 in 2006 je bila državna dekliška prvakinja, pet let kasneje najboljša indijska šahistka, še leto kasneje pa tudi prva na ženskem prvenstvu Commonwealtha. Zdaj se je odrekla tekmovanju na azijskem ekipnem tekmovanju, ki bo konec prihodnjega meseca v iranskem Hamadanu. Sprva, ko je potrdila sodelovanje, je bil v igri Bangladeš, sprememba kraja pa jo je odvrnila od udeležbe. Nasprotuje namreč iranski zahtevi, da ženske na tekmovanju obvezno nadenejo naglavno ruto. Pri tem je mednarodni in domači šahovski zvezi očitala, da pri izbiri krajev prvenstev praktično ne upoštevajo pravic in hotenj igralcev. Na vprašanje, ali naj vseindijska šahovska organizacija iz protesta odpove udeležbo ekipe na regionalnem prvenstvu kot stopnici do svetovnega, je odgovorila, da ne pričakuje, da se bodo vsi strinjali z njo. »Gre za osebno stališče,« je dejala, ko je razložila, da sama ne želi nositi burke ali naglavne rute. Ne gre za prvi tak protest med šahistkami. Bivša svetovna šahovska prvakinja, Ukrajinka Marija Mužičuk, in njena sestra, tudi velemojstrica Ana, obe glasni zagovornici človekovih pravic in spolne enakopravnosti, sta konec lanskega leta iz istega razloga odpovedali udeležbo na kraljevem hitropoteznem turnirju v Savdski Arabiji, zaradi česar je Marija izgubila naslov svetovne prvakinje v tej šahovski disciplini.