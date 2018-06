Zgolj v dveh parlamentih na svetu je med poslanci več žensk kot moških – v Ruandi in Boliviji, delež zastopanosti pa je skorajda izenačen na Kubi, na Islandiji, na Švedskem in v Nikaragvi. Ta teden je v Evropi padel še en pomemben mejnik za večjo zastopanost žensk v politiki.

Španija je postala država z najvišjim deležem žensk v vladi. Kar 61 odstotkov ministrske ekipe socialista Pedra Sancheza je nežnejšega spola. Sicer prepričan feminist Sanchez se je za imenovanje kar enajstih ministric v primerjavi s petimi moškimi odločil predvsem zaradi velikih protestov, ki so se zgodili 8. marca in na katerih so ženske zahtevale enakopravnost med spoloma. Z žensko dominirano vlado, ki je zamenjala vlado konservativnega premierja Mariana Rajoya in ki ji v Evropi ni para, želi Sanchez nakazati nov začetek v državi.

Prav tako želi okrepiti temeljno usmerjenost vlade v doseganje enakopravnosti med spoloma. Ali mu bo v naslednjih dveh letih, ki jih ima na voljo do rednih volitev, to uspelo, je vprašljivo. Tudi zato, ker njegova socialistično-tehnokratska vlada v parlamentu nima večine in se bo pri vsakem zakonu morala truditi s prepričevanjem drugih političnih strank. Mnogi zato predčasnih volitev ne izključujejo.

Na mesta najpomembnejših resorjev Sanchez ni postavil zgolj strankarskih kandidatk, temveč je poiskal strokovnjakinje. Šefinja oddelka za proračun pri evropski komisiji Nadia Calvino bo denimo postala gospodarska ministrica.

Tožilka Dolores Delgado, ki se ukvarja predvsem s protiteroristično dejavnostjo, bo postala pravosodna ministrica. Tesna Sanchezova zaupnica Margarita Robles pa prevzema obrambno ministrstvo. Ne glede na to, kako dolgo bo Sanchezova vlada vzdržala, je že samo imenovanje enajstih ministric zgodovinsko dejanje.