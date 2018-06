Je del na novo dobljene svobode, ki jo s svojimi reformami od lanskega leta v kraljevini obljublja kronski princ Mohamad Bin Salman. Deset žensk je pred dnevi novo svobodo držalo v svojih rokah. Na to, da bodo z dovoljenji lahko zakonito sedle za volan, bodo morale počakati še do konca junija.

Takrat se v tej zadnji državi na svetu, kjer je ženskam vožnja prepovedana, sprosti prepoved, proti kateri so se ženske s protestnimi vožnjami po cestah Riada začele boriti pred 28 leti. Esraa Albuti, izvršna direktorica pri Ernst&Young, je bila v prvi izžrebani deseterici, ki so ponosno dvignile novo vozniško dovoljenje.

Vladni fotograf jo je hitro poslikal. Savdska Arabija v svet rada pošilja sporočila, da se časi za ženske spreminjajo. Ob vožnji z avtomobili bodo kmalu smele hoditi tudi v kino, na nogometne tekme, prav tako se jim ne bo več treba zakrivati od glave do pet.

To, da bi smele same potovati, odločati o svoji usodi brez moških skrbnikov, pa za zdaj ne sodi v repertoar reform kronskega princa, s katerimi utrjuje svojo oblast in lošči mednarodno podobo kraljevine, ki je s svojo destabilizacijsko zunanjo politiko vpletena v več vojn na več bližnjevzhodnih bojiščih – od Jemna do Sirije in Libije. Tudi zaradi kršitev človekovih pravic borcem za ženske pravice v Savdski Arabiji ob sicer zgodovinskem dogodku ni veliko do slavja. Več aktivistk, ki je pred leti opozarjalo na pravico žensk do vožnje, namreč še vedno ostaja za zapahi.