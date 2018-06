Klobuk dol vsem Britancem, ki se jim vsaj približno sanja, kaj se dogaja z brexitom oziroma kdo pije in kdo plača, ko gre za podajanje predloga zakona o brexitu med lordsko in poslansko zbornico. To, kar bi morali vedeti, je, da bi pila samo konservativna vlada, ki pa bi brexitski račun z neznano, a astronomsko vsoto, ki še raste, prepustila ljudstvu. Če pa je, po zatrjevanju brexitirjev, hotelo brexit, ljudska volja pa naj bi bila brexitirjem sveta.

Po brexitu bo prepovedana foie gras!? Če bi bilo omenjeno res, bi morala razpisati ponovni referendum, saj je proti brexitu ta čas 55 odstotkov vprašanih. Kako bizarno zagovarjajo brexit, kaže najnovejša obljuba konservativne vlade, da utegne po brexitu prepovedati uvoz med bogatimi jedci priljubljene »foie gras« (večini Britancev se ne sanja, kaj je ta draga, pašteti podobna francoska delikatesa, narejena iz zamaščenih jeter gosi ali rac, ki jih prisilno hitro pitajo), ki je v Britaniji ne smejo proizvajati zaradi zakona, ki prepoveduje okrutnost do živali (ne vseh). Dovoljen pa je uvoz. Kar 98 odstotkov od okoli 200 ton foie gras uvozijo iz Francije, daleč največje proizvajalke na svetu. Državni sekretar za okolje je prepoved uvoza obljubil, ko se je odzval na mnenje konservativnega poslanca, da je »foie gras okrutno proizvedena, nezdrava in draga in da je že čas za prepoved te zastarele prakse«. »Ko bo Britanija zapustila EU, se to utegne zgoditi,« je zatrdil vladni predstavnik.

Škote bolj skrbi krčenje avtonomije, ki je na obzorju Ko bo Britanija zapustila EU, se utegne zgoditi marsikaj… Na Škotskem vladajoča stranka SNP je prepričana, da bo v Britaniji vladajoča konservativna stranka brexit izkoristila za utrditev centralne oblasti. Z drugimi besedami: da ga bo izkoristila za to, da zmanjša avtonomijo Škotske, Walesa in Severne Irske. Drugi dan kaotične razprave britanskih poslancev o predlogu zakona o brexitu so poslanci SNP protestno kolektivno zapustili zasedanje, ko je predsedujoči njihovemu vodji, ki je zahteval razpravo o posledicah brexita za decentralizacijo oblasti v Britaniji, ukazal, naj zapusti parlament, ker se ni hotel usesti. Škotska prva ministrica Nicola Sturgeon pravi, da je ponosna na poslance SNP, ki napovedujejo nove podobne protestne poteze, ker je večina poslancev glasovala proti dopolnilu lordske zbornice, po katerem bi imel zadnjo besedo o brexitskem sporazumu z EU parlament, ne pa vlada.

Brexitsko popačenje demokracije Vladi se je posrečilo prepričati uporniške poslance iz vladajoče konservativne stranke, da so glasovali proti temu ključnemu dopolnilu, z zelo posplošeno obljubo, da bo ustrezno spremenila predlog zakona o brexitu. Že dan kasneje so njeni člani trdili, da vlade ta obljuba ne zavezuje. Številni poslanci se čutijo potegnjene za nos. Sturgeonova je ocenila, da gre za popačenje demokracije in manipulacijo za manipulacijo, pri katerih vlado vodijo interesi konservativne stranke, ne pa interesi države. »Pri tem se vede zaničljivo in nespoštljivo do Škotske in škotskega parlamenta,« je dodala in ocenila, da je britanska vlada razbila dvajsetletno podlago decentralizirane Velike Britanije, po kateri je bila Škotska enakopravna partnerica. Ena od posledic gre v prid glavnim zagovornikom škotske neodvisnosti: vladajoči stranki SNP se je neposredno po sporu v parlamentu v Londonu pridružilo kar tisoč novih članov. Brexit še vedno utegne prinesti ne samo odhod Britanije iz EU, ampak tudi Škotske iz Velike Britanije.