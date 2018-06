Poročilo, za katerega je danes glasovalo 566 poslancev, 94 jih je bilo proti, 31 pa vzdržanih, posebej izpostavlja, da bo nova sestava parlamenta začela veljati le v primeru, da bo Velika Britanija dejansko zapustila unijo. Sicer bo v veljavi ostala sedanja razporeditev, dokler postopek brexita pravno ne bo končan, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Po odhodu Britancev, predvidenem za 29. marec prihodnje leto, se bo v Evropskem parlamentu izpraznilo 73 sedežev. 46 sedežev bo ostalo v rezervi za nove članice, ki se bodo v prihodnosti pridružile uniji, oziroma za vseevropske volilne sezname, ki naj bi okrepili koncept evropskega državljanstva in evropski značaj volitev. Preostalih 27 sedežev naj bi si razdelilo štirinajst članic, ki so po ocenah sedaj preslabo zastopane glede na njihovo velikost.

Sestavo bodo formalno potrdili čez dva tedna

Francija in Španija naj bi imeli po pet sedežev več, Nizozemska in Italija po tri več, Irska dva več, Romunija, Poljska, Švedska, Avstrija, Danska, Slovaška, Finska, Estonija in Hrvaška pa po enega poslanca več. Slovenija bo tako kot sedaj imela osem evroposlancev.

Novo sestavo Evropskega parlamenta po brexitu morajo formalno potrditi še države članice, in sicer naj bi to storili evropski voditelji na prihodnjem vrhu v Bruslju 28. in 29. junija.