Z včerajšnjim odstranjevanjem žerjava, ki je dolga leta spremljal podobo Blejskega gradu, se je končala obsežna prenova tega objekta. »Načrtovali smo, da bomo žerjav odstranili že v sredo popoldne, a so bile napovedane nevihte z možnimi udari strel, kar bi lahko delavce spravilo v nevarnost,« je pojasnil direktor Zavoda za kulturo Bled, ki od leta 2007 upravlja grad, Matjaž Završnik. Obnova je obsegala številne faze in je skupaj z rednimi vzdrževalnimi deli stala več kot 10 milijonov evrov.

Vreme krojilo tudi zadnjo fazo prenove

»Ko smo leta 2007 prevzeli upravljanje gradu, smo sprejeli desetletni upravljalski načrt in v njem opredelili faze in časovnico obnove. Z današnjim dnem je prenova končana,« je včeraj povedal Završnik. »Včasih kdo z nervozo gleda na veliko število turistov, ki se odpravljajo na grad, in na številne avtobuse, tudi do 60 na dan se jih pripelje. A prav ta visok obisk je omogočil mnoge naložbe tako na Blejskem gradu kot tudi prenovo južnega dela Festivalne dvorane ob Blejskem jezeru. Vse to smo financirali zgolj s prodajo vstopnic za Blejski grad in trženjem dvorane. Ne prejemamo proračunskih ali državnih sredstev,« je opozoril direktor zavoda.

Lansko leto je bilo po številu obiskovalcev na Blejskem gradu rekordno, saj so jih našteli 558.835. »Zaradi visokega obiska lani jeseni nismo mogli nadaljevati prenove, saj bi dela preveč motila številne obiskovalce,« pravi Završnik. Že januarja letos so se smelo lotili zadnje faze prenove, vredne okoli 950.000 evrov, a jo je spet zagodlo vreme, ki je marca dela ustavilo z nizkimi temperaturami in sneženjem. Tako so včeraj zadnje sledove del odstranjevali mesec dni kasneje od načrtov. Tudi med naložbami pa so bile nekatere povezane z vremenom, opozarja Završnik. »Imamo nov sistem, ki naj bi nam zagotavljal večjo varnost pred udarom strel, čeprav vemo, da si stoodstotne varnosti ne moremo zagotoviti. Udar strele nam je že dvakrat povzročil za več kot 15.000 evrov škode, saj je uničil krmilne mehanizme za klimatske naprave in ogrevanje in podobno.«

Sicer pa je veliko novih pridobitev na gradu na prvi pogled nevidnih, obiskovalcem pa omogočajo prijetnejši obisk gradu. Nad restavracijo in kuhinjo so uredili nove strojne inštalacije za prezračevanje in ogrevanje. Vsi objekti so dobili novo strešno kritino (muzejski trakt že leta 2015). Obnovili so tlake na vseh treh grajskih terasah, kar je terjalo veliko dela, saj so podlage sanirali in izolirali dele stavb, preden so jih na novo tlakovali. Obiskovalci gradu so med drugim veseli dodatnih sanitarij in razširjene poti mimo blagajne, na kateri se lahko srečujejo. Pod potjo so sanirali tudi kanalizacijske in meteorne vode.