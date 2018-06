Granato je potapljač odkril približno pet metrov od obale na globini treh metrov, jo fotografiral in o njej obvestil policijo. »Na podlagi fotografije je bila sprejeta odločitev, da granato danes odstranimo iz jezera,« je za STA povedal vodja kranjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Robert Skrinjar in pojasnil, da je njeno odstranjevanje potekalo v skladu z načrtom.

Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeskplodiranimi ubojnimi sredstvi so se dela lotili že zgodaj zjutraj. Takrat so za kratek čas 15 minut tudi zaprli približno 200 metrov sprehajalne poti na območju med veslaškim centrom in ribiškim domom. Granato bi namreč ob padcu na tla lahko hitro razneslo in bi povzročila precej škode.

Potapljači so granato v vodi našli, jo prinesli na površje, jo očistili in identificirali kot varno za transport. Nato jo bodo predvidoma v drugi polovici leta na posebnem poligonu uničili. Takšne najdbe v jezeru sicer niso posebej redke. Kot je povedal Skrinjar, praktično vsako leto najdejo vsaj eno.

V tem primeru se je izkazalo, da gre za granato francoske izdelave, ki je bila narejena v letih pred prvo svetovno vojno, v jezero pa je najverjetneje prišla v času druge svetovne vojne, ko se je uporabljajo še veliko orožja iz prve vojne, o najdi ugotavlja Skrinjar in dodaja, da je ta kaliber topov v tistem času imelo 18 držav, med njimi tudi kraljevina Jugoslavija.