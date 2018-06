Turški tiskovni agenciji Anadolu in Dogan sta poročali, da je streljanje izbruhnilo, ko je poslanec AKP Ibrahim Halil Yildiz obiskal trgovinice v središču mesta. Poslanec stranke turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v streljanju ni bil poškodovan, identiteta žrtev pa še ni jasna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poročila o okoliščinah streljanja so nasprotujoča. Provladni mediji so poročali, da so Yildiza in njegove privržence napadli nasprotniki, oboroženi z noži in palicami.

Državna agencija Anadolu je napad opisala kot napad na vladajočo stranko AKP in poročala, da je bil med smrtnimi žrtvami tudi brat poslanca. V napadu naj bi sodelovali podporniki prokurdske Ljudske demokratske stranke (HDP).

Prokurdski mediji pa so za napad okrivili telesne stražarje poslanca, potem ko je med lastniki trgovinic naletel na sovražnost. Agencija Reuters, ki navaja varnostne vire, je poročala, da je prišlo do streljanja med telesnimi stražarji poslanca in trgovci.

V medsebojnem obstreljevanju so bili ubiti brat poslanca in še dva človeka iz nasprotnega tabora, osem ranjenih pa so odpeljali v bolnišnico. Policija je prijela okoli 10 ljudi, navaja Reuters.

Iz urada guvernerja province pa so sporočil, da je med obiskom poslanca prišlo do »pretepa med dvema skupinama« ter da so bile po njegovem obisku tri osebe ubite, devet pa ranjenih.