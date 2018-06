Dogovor, po katerem Grčija lahko migrante, ki ne dobijo političnega azila, vrne v Turčijo, je del širšega dogovora z EU, ki je začel veljati leta 2016. Cavusoglu je sicer danes v letovišču Antalya poudaril, da bodo dogovor z EU spoštovali naprej.

Častnika sta nedavno v Grčiji dobila status političnega begunca, zaradi česar je Turčija obtožila Grčijo ščitenja teroristov. Turško zunanje ministrstvo je navedlo, da Grčija ščiti in daje zatočišče pučistom.

Častnika sta del osmerice turških častnikov, ki je v Grčijo priletela po spodletelem državnem udaru. Primer častnikov je precej poslabšal odnose med Ankaro in Atenami. Ankara terja njihovo izročitev in trdi, da so pripadniki gibanja klerika Fethullaha Gülena. Slednji po trditvah Turčije stoji za poskusom udara. Osmerica zanika vpletenost v poskus puča. Grško vrhovno sodišče je razsodilo, da osmerice ne smejo izročiti Turčiji, in obrazložilo, da tam ne bi bili deležni pravičnega sojenja.