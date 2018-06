Razprava o legalizaciji pravice do splava je razdelila argentinsko družbo. Čeprav je bila Argentina prva latinskoameriška država, ki je leta 2010 uzakonila poroke istospolnih partnerjev, ostaja pod močnim vplivom katoliške cerkve in rojaka papeža Frančiška, ki je bil prej nadškof Buenos Airesa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob zgodovinskem glasovanju je Silvia Lospennato, članica desnosredinske koalicije predsednika Mauricia Macrija, izpostavila, da je »to čas pravic žensk«. Poslanka levosredinske Fronte za zmago Mayra Mendoza pa je ocenila, da je potrditev zakona »dolg demokraciji«. Nasprotniki so izpostavljali pravico otroka od spočetja, medtem ko so mnogi poslanci dejali, da bodo dali na stran svoja verska prepričanja in zakon podprli.

Zakon so podprli po 22 urah čustvene razprave, v kateri je svoje mnenje za govorniškim odrom predstavilo skoraj vseh 257 poslancev, medtem ko je pred parlamentom vso noč vztrajalo več tisoč podpornikov in nasprotnikov zakona. Ob objavi izida glasovanja so se mnogi nasprotniki objeli in zajokali, podporniki pa od veselja vzklikali.