Pravi, da tako kot alpiniste pokliče gora, njega kliče cesta. Za njim je že 12 let delovne dobe, tudi zdaj ima službo in v njej dobre odnose, a v sebi čuti, da želi na pot. Vsakodnevno prihajanje na isto lokacijo mu je preveč monotono: »Rad bi šel dlje. Materialne stvari mi niso toliko pomembne. Če bi imel dve življenji, bi v prvem cele dneve delal, da bi imel za na pot v drugem.« Pred njim je verjetno življenjski projekt. Karta za letalo do Argentine, od katere skrajnega juga se bo podal do Aljaske, je že kupljena.

Petega oktobra letos bo začel 24.000 kilometrov do