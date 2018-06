Ko gre za javni promet, so prebivalci Borovnice že dolgo odvisni od vlaka. Za tiste, ki se vozijo v Ljubljano, to ni tak problem, kajti v prestolnico pridejo hitro, povezave pa so dobre. Več težav imajo tisti, ki se želijo odpraviti na primer na Vrhniko, kamor z vlakom ne morejo. Temu pritrjuje tudi anketa, v kateri so občani povezave z vlakom do Ljubljane v povprečju ocenili z oceno 3,5, avtobusne do Vrhnike pa z 1,5.

Med Borovnico in Vrhniko vozi le nekaj avtobusov na dan, pa še ti so prilagojeni delavcem Fenolita, zato z Vrhnike na Borovnico prispejo zelo zgodaj, v obratno smer pa gredo, ko se delo v tem podjetju konča. Borovniška občina je to problematiko vključila v celovito prometno strategijo, v kateri pa se ne nagibajo k vzpostavitvam novih avtobusnih povezav, ampak k drugim rešitvam. »Ker je zaradi staranja prebivalstva pričakovati, da se bo povečalo število oseb, ki bodo potrebovale individualizirane prevoze do občinskega središča in do Vrhnike, bo treba v perspektivi urediti javni prevoz na klic in ob tem določiti kriterije, po katerih bodo občani upravičeni do brezplačnega prevoza, ter možnosti, da se storitev opravlja v obliki organiziranega prostovoljstva in javnih del,« so zapisali. Sicer že zdaj vsako sredo organizirajo prevoz do Vrhnike in nazaj za tiste, ki imajo opravke na upravni enoti, pri zdravniku in podobno.