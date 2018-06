Kot so sporočili iz banke, ki je konec lanskega leta zaposlovala približno 750 ljudi, bodo preostali zaposleni na sedežu v Kopru, skupaj s tistimi znotraj poslovne mreže v Obalno-kraški regiji, še naprej obvladovali domicilni trg kot največja bančna institucija in delodajalec v regiji.

Banka že desetletja beleži prevladujoč tržni delež na domicilnem trgu Obalno-kraške regije, ki celo presega 70 odstotkov. Sedaj se je odločila za nov korak, da svoje poslovne in vodstvene zmogljivosti preusmeri v ustanovitev nove poslovnega sedeža v Ljubljani.

Ob tem bo banka začela prenavljati poslovalnice v regiji in vpeljala novo zasnovo poslovalnic v drugih slovenskih mestih, vključno z Ljubljano, z namenom pridobivanja novih komitentov in utrjevanja položaja na nacionalni ravni, so napovedali.

»Trenutni poslovni rezultati banke na eni strani ter razcvet slovenskega gospodarstva na drugi nam potrjujejo, da je nastopil čas, da sprejmemo korak, ki bo banki omogočil nadaljnjo rast,« je odločitev obrazložil predsednik uprave Jozef Kausich.

Šesta največja komercialna banka v Sloveniji

Nekdanja Banka Koper ima novo ime od januarja lani. Takrat so vodilni povedali, da se bo usmerila v poslovanje s prebivalstvom in malim podjetji, upravljanje premoženja, poslovanje z velikimi podjetji in v strukturirano financiranje oz. investicijsko bančništvo, katerega sedež bo preselila v Ljubljano.

Banka Intesa Sanpaolo je lani ustvarila 4,2 milijona evrov čistega dobička, kar je skoraj 80 odstotkov manj kot predlani. V banki so izpostavili rast posojil in denarnih vlog ter razmeroma stabilno ravnjo prihodkov kljub nizkim obrestnim meram.

Banka je šesta največja komercialna banka v državi. Posluje prek 52 poslovalnic, ki so v večjih slovenskih mestih. Od leta 2002 je v lasti ene vodilnih bančnih skupin v območju evra in v Italiji. Ta je močno navzoča tudi v srednji in jugovzhodni Evropi, na Bližnjem Vzhodu in v Severni Afriki.