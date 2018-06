Banka, ki jo je takrat vodil Aleš Hauc, je proti Kovačiču in njegovi članici uprave Manji Skernišak odškodninsko tožbo leta 2013 vložila, ker naj bi opustila dolžno ravnanje pri odobritvi kreditov družbam Stavbar Gradnje, Gradis, Pom Invest, Celjska borzna hiša in Center Naložbe.

Višje sodišče je tožbo po pisanju časnika zavrnilo in odločilo, da mora njima in šestim uslužbencem banke, ki so na različnih stopnjah sodnega postopka izrazili pravni interes, povrniti 2,8 milijona sodnih stroškov in obresti. Gre za dva nekdanja člana kreditnega odbora, nekdanjega vodjo poslovanja z gospodarskimi družbami ter tri nekdanje nadzornike.

Kot danes piše Delo, se je banka pod novimi ameriškimi lastniki, potem ko je bila v skoraj vseh postopkih proti nekdanji upravi neuspešna, odločila, da se na izgubljene sodbe ne bo pritožila, se je pa po informacijah časnika zdaj odločila za ukrepanje pri razsodbi višjega sodišča glede omenjene povrnitve sodnih stroškov.

Časnik navaja, da so jih pripravljeni plačati le Kovačiču in Skernišakovi, ne pa tudi preostalim. V Novi KBM zadev, ki še potekajo, ne komentirajo. Po njihovih informacijah so na vrhovno državno tožilstvo vložili pobudo za zahtevo za varstvo zakonitosti proti sodbi višjega mariborskega sodišča.

Kot ob tem navajajo v obrazložitvi, banka glede na veljavno zakonodajo ni imela pravnega sredstva, s katerim bi lahko izpodbijala odločitve sodišč na prvi stopnji glede pridružitve stranskih intervenientov in stroškov, ki so s tem nastali. Pričakovati je, da se bo obrnila tudi na ustavno sodišče, še dodaja Delo.