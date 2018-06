Za marelice velja, da so izjemno zdrave, in gotovo ste že slišali za pakistansko ljudstvo Hunza, ki nesporno zaužije največ marelic na svetu na prebivalca. Zanimivo ljudstvo je to, njegovi predstavniki, ki ne poznajo bolezni, kakršne pestijo zahodno civilizacijo, praviloma dočakajo zares visoko starost in stoletniki so pri njih zelo pogost pojav. Znanstveniki, ki proučujejo njihov fenomen, so si za zdaj edini, da se imajo za dolgoživost zahvaliti prav marelicam oziroma jedrcem z okusom po mandljih, ki jih najdemo v marelični koščici, če dobro posušeno na soncu stremo s kladivom. Vsebujejo namreč precej vitamina B17 oziroma amigdalina, ki dokazano zavira razvoj rakavih celic. Ta jedrca je mogoče porabiti za marsikaj, je pa res, da jih je nekoliko težje pridobiti večjo količino. Uporabimo jih lahko za vse jedi, pri katerih bi sicer uporabili mandlje ali druge oreške, iz njih nastane tudi krasno polnilo za štrukelj ali potico. Lahko jih uporabimo na slan način, recimo tako, da iz sadežev, listov bazilike, trdega sira in oljčnega olja pripravimo pesto po genovsko oziroma »genovese«, ki se izjemno lepo poda k testeninam.

Iz sadežev je seveda mogoče pripraviti čuda stvari, od najrazličnejših pit in zavitkov ter biskvitov do cmokov s krompirjevim ali skutnim testom, kompota, marmelade, likerja in še česa. Če imate marelic v izobilju, verjetno razmišljate o kuhanju marmelade. To lahko porabimo na tisoč načinov, ne samo namazano na kos kruha z maslom, v palačinki ali ob koncu naslednje zime v pustnem krofu. Z njo lahko denimo obilneje namažemo kvašeno listnato testo in ga zvijemo ter spečemo – tako dobimo ljubljanski štrukelj. Če z marelično marmelado namažemo pravo čokoladno torto, dobimo nekaj podobnega slavni dunajski torti sacher. Sveže marelice se odlično ujamejo s pistacijami ali mandlji (ali z jedrci iz mareličnih koščic), kar lahko preizkusite po današnjem receptu.