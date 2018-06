Klasični grenadirmarš

Potrebujemo 500 g olupljenega krompirja, 500 g poljubnih kratkih testenin (makaroni, peresniki, še bolje pa krpice), 2 čebuli, 1 žlico rdeče mlete paprike, 1 dl oljčnega olja, 0,5 dl vina, morsko sol in sveže zmlet poper po okusu.

Ločeno skuhamo testenine in krompir. Krompir olupimo in narežemo na manjše koščke. Čebulo očistimo in čim bolj drobno sesekljamo. V veliko globoko ponev vlijemo olje in dodamo sesekljano čebulo. Šele potem pristavimo, ko začne cvrčati, dobro premešamo in čebulo počasi pražimo tako dolgo, da začne nekoliko rjaveti. Dodamo papriko in vino ter premešamo. Ko se vino nekoliko pokuha, dodamo krompir in ga nekoliko popražimo, kot kadar pripravljamo pražen krompir, le da mora biti tokrat vse skupaj bistveno bolj sočno. Dodamo še testenine, premešamo in vse skupaj še malo popražimo. Izkušeni mojstri pravijo, da je jed ravno pravšnja, ko se začnejo testenine nekoliko prijemati. Pripravljeno jed lahko postrežemo samostojno, morda kot prilogo, še veliko boljša pa je kombinacija z veliko skledo sveže zelene solate oziroma mladega zelenega zelja.

Tradicionalno je treba za to jed uporabiti domače testenine, recimo krpice iz jajčnega rezančnega testa. Pripravite jih tako, da vzamete pol kilograma moke, tri jajca, ščepec fino mlete soli in malo vode. V moko napravite jamico in vanjo ubijete jajca ter jih počasi mešajte tako, da zajemate vedno več moke, vodo pa dodajate po potrebi. Nastati mora testo, nekoliko trše od tistega za pripravo kruha, ki ga mesimo tako dolgo, da se neha prijemati na roke. Nekoliko ga pustimo počivati, nato pa ga na tanko razvaljamo in narežemo z nožem na trakove širine prsta ali na malo večje kvadratke.