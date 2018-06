Sodišče je Angelini Jolie naložilo, da mora otrokom povedati, kako škodljivo bi bilo zanje, če ne bi imeli odnosa s svojim očetom, da so z njim varni in da je zdrav odnos z obema staršema ključen, kažejo sodni dokumenti, ki jih je pridobil CNN. Nekdanji hollywoodski zvezdniški par tri sinove in tri hčere, najstarejši pa je star 16 let.

Sodišče je še odredilo, da bodo otroci pol poletja preživeli v Los Angelesu, pol pa v Londonu, a ima Joliejeva še naprej skrbništvo nad otroki. A se tudi to lahko spremeni, kakor jo je opozoril sodnik. Če namreč ne bo upoštevala odredbe in mlajši otroci ne bodo videli očeta, se lahko skrbništvo podeli njemu.

Angelina in Brad sta se po dveh letih zakona in dolgoletni zvezi razšla septembra leta 2016, kmalu za tem pa sprožila uradni ločitveni postopek. Kdaj točno se je njuna romanca začela, ni povsem jasno, sta se zbližala že med snemanjem Gospod in gospa Smith, ko je bil Pitt še poročen z Jennifer Aniston.