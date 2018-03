Velika trojica bo tako sodelovala pri ustvarjanju filma »Bilo je nekoč v Hollywoodu« (»Once Upon a Time in Hollywood«) o hipi časih ameriške filmske prestolnice, v katerih je razsajal tudi zloglasni serijski morilec Charles Manson. Iz filmskega studia Sony Pictures so sporočili, da bo Leonardo DiCaprio nastopil v vlogi nekdanjega zvezdnika televizijskih vesternov, Brad Pitt pa v vlogi njegovega dolgoletnega dvojnika. »Oba se trudita preživeti v svetu, ki ga ne prepoznata več. Rick živi še zraven slavne sosede... Sharon Tate,« so dodali v studiu.

Tatovo, nosečo soprogo režiserja Romana Polanskega, so leta 1969 umorili pripadniki kulta Charlesa Mansona, ki je sicer lani umrl v zaporu. Film bodo premierno prikazali 9. avgusta 2019, natančno 50 let zatem, ko so bili umorjeni Tatova in še štirje njeni prijatelji, poroča Reuters.

Tarantino je po lastnih navedbah scenarij ustvarjal pet let, bolj ali manj pa je vse življenje živel na območju, o katerem bo snemal. »V Los Angelesu sem bil tudi leta 1969, star sem bil sedem let. Vznemirjen sem, da bom povedal zgodbo o Hollywoodu, kakršen ne obstaja več. Nikakor pa ne bi mogel biti bolj navdušen nad dinamično dvojico DiCapria in Pitta,« je sporočil v izjavi za javnost.