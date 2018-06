Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic: Zelo mi je hudo, ko vidim, kako spolna zloraba uniči človeka

Slovenija naj bi pod patronatom ministrstva za pravosodje in po islandskem zgledu v začetku prihodnjega leta dobila prvo hišo za otroke. V njej bodo na enem mestu celostno obravnavali tiste, ki so žrtve kaznivih dejanj. »Zloraba otroka, predvsem spolna, je eno najhujših dejanj, ki ga zaznamuje za vse življenje. K meni so prihajale in še prihajajo ženske vseh starosti, ki so doživljale spolno nasilje. Nekatere o tem spregovorijo šele, ko imajo prvega fanta, morda ko rodijo in imajo hude težave zaradi zlorab v otroštvu, so pa žal tudi take, ki ne spregovorijo nikoli. Prišla je tudi gospa, ki jo je oče spolno zlorabljal, vendar je o tem molčala petdeset let, da ne bi s priznanjem prizadela predvsem svoje matere. Izpovedala se je šele, ko je pokopala oba starša, ki sta dočakala visoko starost. Zelo mi je hudo, ko vidim, kako spolna zloraba uniči človeka, zato je izjemno pomembno, da bi jih bilo čim manj, da ne bi ostajale predolgo skrite ter da postopki iskanja in kaznovanja storilca ne bi trajali predolgo,« pravi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki se je z zlorabljenimi otroki srečevala že kot nekdanja dolgoletna državna tožilka in tudi kot ustanoviteljica in bivša predsednica društva Beli obroč Slovenije, ki pomaga žrtvam kaznivih dejanj.