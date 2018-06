Rusija in Ukrajina sta se znova uradno zavezali ključnim določilom dogovora o ukrajinskem konfliktu iz Minska iz leta 2015. »Obe strani sta znova izrazili zavezanost trajni prekinitvi ognja, umiku težke oborožitve, umiku enot in razminiranju ter zagotavljanju zaščite in dostopa opazovalni misiji Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi,« je povedal po srečanju zunanjih ministrov t. i. normandijske četverice, ki jo poleg Rusije in Ukrajine sestavljata še Nemčija in Francija.

»Vendar pa vemo, da so bile v preteklosti težave z uresničevanjem teh zavez,« je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ob tem povedal, da "seveda nismo mogli rešiti vseh težav, povezanih z implementacijo dogovora iz Minska za rešitev ukrajinske notranje krize".

Strani sta govorili tudi načrtu za izmenjavo zapornikov, je še dodal Lavrov. O tem sta sicer v redkem telefonskem pogovoru v soboto govorila že ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Petro Porošenko.