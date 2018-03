Manj kot dve leti po zmagoslavni vrnitvi v Kijev s predsedniškim letalom po izmenjavi zapornikov z Rusijo se je življenje 36-letne Nadije Savčenko danes obrnilo na glavo. V parlamentu so ji odvzeli poslansko imuniteto, jo obtožili državnega udara in jo pridržali.

Tiskovni predstavnik generalnega tožilca Jurija Lucenka je za AFP povedal, da so jo pridržali, potem ko ji je državni tožilec prebral obtožnico.

Poslancem je predvajal tudi polurni video posnetek, na katerem je ženska, podobna Savčenkovi, kako se pogovarja z ukrajinskima častnikoma o napadu na ukrajinski parlament. »Predlagam državni udar, treba jih je fizično uničiti, vse hkrati,« je dejala ženska na posnetku, preden je na načrtu parlamenta pokazala, kje bi bilo treba vreči granate. Dodala je, da to lahko opravi »ena oseba v minuti in pol« ter da bi samo ona lahko vrgla šest granat, poroča AFP. Na zasedanju parlamenta je bila tudi Savčenkova, ki je video gledala z nasmeškom, ne da bi podala pojasnila.

Lucenko je pred tem v parlamentu dejal, da je načrtovala obsežen teroristični napad v Kijevu. Po njegovih besedah se je dogovorila z voditelji proruskih uporniških republik na vzhodu Ukrajine, da so ji priskrbeli orožje za napad - raketomete, granate, ostrostrelske puške in drugo orožje. Šlo naj bi za napad, ki bi bil zelo krvav in bi povzročil kaos v Kijevu, je dejal.

Poslanci so ji odvzeli imuniteto in odobrili aretacijo

Poslanci so nato glasovali ter ji odvzeli poslansko imuniteto in odobrili njeno aretacijo.

Nekdanjo vojaško pilotko so leta 2014 na vzhodu Ukrajine zajeli proruski separatisti, ki so jo izročili Rusiji, kjer so jo obsodili na 22 let zapora zaradi smrti dveh ruskih novinarjev, ki sta bila ubita v topniškem napadu. V ruskem zaporu je preživela dve leti in postala simbol ukrajinskega upora. Večkrat je gladovno stavkala.

Leta 2016 so jo Rusi v izmenjavi zapornikov izpustili in v Kijevu so jo sprejeli kot narodno junakinjo. Ko je bila še v zaporu, je bila izvoljena v parlament na listi stranke nekdanje ukrajinske premierke Julije Timošenko.

Nato je njena politična zvezda začela bledeti. Zapletala se je v različne afere, nasprotovala je politiki predsednika Petra Porošenka z zagovarjanjem neposrednih pogajanj s proruskimi separatisti in obiski na ozemlju pod njihovim nadzorom.