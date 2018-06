Vladimirja Putina bi redko katera evropska država sprejela tako prijazno kot Avstrija. To je že šesti Putinov uradni obisk v tradicionalno nevtralni Avstriji, ki bo julija prevzela predsedovanje Evropski uniji in želi igrati vlogo posrednika med EU in Rusijo, med katerima vlada kriza zaupanja, o čemer so včeraj tudi potekali pogovori. Enaintridesetletni avstrijski premier Sebastian Kurz hoče izboljšati odnose med Moskvo in Brusljem, pri čemer bi po njegovih besedah lahko pomembno vlogo imelo spoštovanje premirja v vzhodni Ukrajini.

Avstrija, ki jo je Putin včeraj označil za »zanesljivega partnerja v EU«, izvaja gospodarske sankcije proti Rusiji, ki jih je leta 2014 sprejela EU kot odziv na nezakonito priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine. Zlasti avstrijska vladna svobodnjaška stranka FPÖ, ki je podobno kot večina drugih radikalno desnih evropskih strank proruska, pa zahteva odpravo sankcij, ki ovirajo povečanje gospodarskega sodelovanja z Rusijo, ki je bilo včeraj v ospredju pogovorov. Putin je prišel na obisk ob 50. obletnici sklenitve pogodbe o dobavi sovjetskih energentov avstrijski družbi OMV, včeraj pa so jo podaljšali do leta 2040. Avstrija tako po poročanju DPA ostaja ena ključnih vstopnih točk v Evropi za ruski plin.

Podobno kot FPÖ zagovarjata odpravo sankcij tudi madžarska in italijanska vlada, pa tudi v Parizu in Berlinu naj bi v zadnjem času prišlo do premikov. FPÖ tesno sodeluje s Putinovo stranko Enotna Rusija, a sodelovanje svobodnjakov v novi avstrijski vladi za zdaj ni vplivalo na politiko Dunaja do Moskve. Stališče avstrijske vlade vendarle ostaja, naj se sankcije odpravijo s soglasjem vseh članic EU. Kurz je ob pogovorih s Putinom dejal, da Avstrija ne bo izvajala solo akcij. Ne glede na vse ostaja daleč najpomembnejši gospodarski partner Avstrije Nemčija.

Sankcije za Rusijo za zdaj niso imele hujših posledic (zlasti ne tako hudih, kot jih je imela nizka cena nafte). Putin je včeraj celo dejal, da jih Rusija sploh ne čuti več. Ima pa težave z uvozom tehnologije, saj so Kitajska in druga hitro rastoča gospodarstva na tem področju slaba zamenjava za zahodne države.