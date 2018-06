Mestna občina Celje bo med poletnimi počitnicami zamenjala zemljino na otroškem igrišču enote vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. »Že pred nekaj meseci smo napovedali, da bomo postopno zamenjali zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev, razen na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi, in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je urejen na umetni masi,« pove Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Zaradi zaščitene Westnove vile se je zapletlo

Na občini so že takrat pojasnili tudi, da so se za to odločili na podlagi končnega poročila stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki so ga prejeli lani v začetku oktobra in iz katerega je razvidno, da so z izjemo zgoraj omenjenih igrišč na vseh drugih presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih pa je presežena tudi kritična vrednost arzena. »Čeprav smo načrtovali, da bomo med letošnjimi poletnimi počitnicami sanirali otroško igrišče vrtca Tončke Čečeve v Gaberjah, se je projekt tehnično in finančno zaostril. Vrtčevski prostori so namreč v nekdanji Westnovi vili, ki je zaščitena kot kulturni spomenik. Prav tako je zaščitena tudi okolica zgradbe oziroma območje, ki je namenjeno igri otrok in je predvideno za sanacijo,« pravi Grušovnikova.

Celjska območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine je zato postavila pogoje, pod katerimi lahko izvedejo sanacijo, ob upoštevanju vseh zahtev varuhov dediščine pa zamenjave zemljine v času poletnih počitnic ne bi mogli končati. »Bistveno višji pa bodo tudi stroški, zato smo se odločili, da se zamenjave prej lotimo na vrtčevskem igrišču na Aljaževem hribu,« pravijo na občini.