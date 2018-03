Jeseni lani je pred zaprtimi vrati vrtcev v kranjski mestni občini ostalo okoli 200 malčkov, mestni svetnik Jakob Klofutar pa je ob tem podatku poudaril, da bo tudi v prihodnjih letih priliv otrok velik. Največji zavod te vrste v državi vodi nova predsednica sveta, tudi mestna svetnica NSi Irena Dolenc, dokaj nova je tudi ravnateljica Tea Dolinar. Eno njenih prvih kadrovanj je bila zaposlitev svakinje v tajništvu, zdaj pa v zavodu načrtujejo nove zaposlitve. Toda denarja zanje očitno ni dovolj, zato so se odločili, da bodo otrokom namenili manj igrač in slikanic. Do varčevalnih ukrepov zaradi novih zaposlitev je kritičen predstavnik staršev.

»Z nekaterimi spornimi odločitvami v VVZ Kranjski vrtci so se in se še ukvarjajo tako pristojni inšpektorji kot tudi komisija za preprečevanje korupcije. Zame kot predstavnika staršev je sporno, da na račun novih zaposlenih zavod zmanjšuje porabo na področjih, pri katerih so neposredno prizadeti otroci. Mimo veljavnih pravil in brez soglasja ustanovitelja ter kar s sklepi sveta zavoda pod vodstvom gospe Dolenčeve. Rad bi opozoril na še eno predvideno zaposlitev v tajništvu, kjer je že zaposlena svakinja ravnateljice, ki so jo izbrali med več kot sto prijavljenimi,« trdi Robert Lakner, predstavnik staršev v svetu zavoda. Lakner je bil že dalj časa kritičen glede urejanja razmer v zavodu, ki je največji proračunski porabnik s področja družbenih dejavnosti v kranjski občini. Pred leti je na poslovanje opozorilo tudi računsko sodišče, morala je oditi bivša ravnateljica, napake so bile najbolj očitne pri javnem naročanju.