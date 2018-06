Več sto vojakov in policistov bo 25. junija, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, prikazalo, kako zaustaviti veliko skupino beguncev. V Špilju na avstrijskem Štajerskem imajo sicer Avstrijci postavljeno obsežnejšo infrastrukturo za zaščito meje, vključno z ograjami, tako da begunci nimajo prav veliko manevrskega prostora. »Smo tako blizu meje, da je to slovenski problem, in ne avstrijski,« je ob tem povedal Kickl, ki prihaja iz vrst avstrijskih svobodnjakov (FPÖ), kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Tudi obrambni minister Mario Kunasek (FPÖ) je izrazil podporo vaji. »Kar se je dogajalo leta 2015, se ne sme ponoviti,« je povedal.

Na vaji bo sodelovala tudi nova enota za varovanje meje, imenovana Puma, ki jo bo sestavljalo 600 pripadnikov varnostnih sil. V vsaki zvezni deželi bo ena skupina te enote, katere pripadniki se bodo po potrebi v 24 urah lahko zbrali na enem mestu. Celotna enota bo v celoti vzpostavljena šele septembra, v Špilju pa bo njen del prikazal pripravljenost za ukrepanje.

Kot je povedal Kickl, so na vajo povabili tudi policiste vseh avstrijskih dežel, da bi pokazali odločenost Dunaja, da v Avstriji ne bodo dopustili novega begunskega vala. Poleg tega želijo, da bi videli, kako poteka takšno ukrepanje.