Belokranjski policisti čez vikend prijeli 92 migrantov

Slovenski policisti so minuli konec tedna izsledili 92 tujcev, ki so nezakonito prečkali državno mejo na območju Bele krajine. Državljani Afganistana, Alžirije, Egipta, Irana, Libije, Maroka, Nepala in Sirije so že zaprosili za mednarodno zaščito in bili odpeljani v azilni dom, so sporočili s PU Novo mesto.