Hrvaški policisti so opazili četverico migrantov pri nezakonitem prestopu meje iz Hrvaške v Slovenijo. Medtem ko sta dva moška že bila na ozemlju Slovenije, so hrvaški policisti preostala dva pozvali, naj se ustavita in se uležeta na tla.

Migranta sta ukaz zavrnila, eden od njiju pa je s kolom, ki ga je imel v roki, napadel policiste. Zato je eden od policistov streljal v tla, je poročal Večernji list na svoji spletni strani.