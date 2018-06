Bazen na lastnem dvorišču so sanje številnih, toda odločitve za postavitev bazena ne smemo jemati zlahka, saj je to precej velika finančna naložba in tudi določena obveznost, kajti bazen moramo vzdrževati in ga čistiti skozi vse leto, tudi takrat, ko se v njem ne kopa nihče.

O gradnji bazena se je treba pravočasno posvetovati s strokovnjakom, sicer se zna zgoditi, da vam bo povzročal veliko preglavic. Strokovnjak bo na podlagi naših želja, velikosti in oblike lokacije ter mikroklime, značilnih za okolje, v katerem bomo postavili bazen, oblikoval najboljšo rešitev. Pogovarjali smo se z Matevžem Mazijem, inženirjem metalurgije iz podjetja Aquagrad, ki je med drugim izpostavil pomembnost primerne lokacije. Vsak prostor namreč ni primeren, pri tem pa naš sogovornik opozarja tudi na predpise, ki določajo, kje bazen lahko stoji in kje ne.

Za gradnjo bazena je treba pridobiti soglasje »Bazen mora biti postavljen na gradbeni parceli oziroma njenem funkcionalnem delu in nikakor ne sodi na kmetijsko zemljišče,« pravi Mazi in dodaja, da se predpisi s tega področja spreminjajo in so različni od ene do druge upravne enote, zato je najbolje, da pri pristojni upravni enoti za postavitev plavalnega bazena pridobimo soglasje. Pred začetkom del naj teren pregleda strokovnjak gradbene stroke. Najprimernejše lokacije so tiste z veliko sonca, Mazi svetuje, da izberemo zavetrno lokacijo, če imamo možnost. Po njegovih izkušnjah je za stranke zelo pomembna tudi zasebnost, ki si jo lahko zagotovimo s primerno ozelenitvijo ali postavitvijo pregradne stene. Pri izbiri velikosti bazena je treba imeti v mislih, da potrebujemo tudi prostor za strojnico, kjer bo umeščena čistilna naprava.

V trendu so nizkoenergijski bazeni Na voljo so različne oblike bazenov. Katero bomo izbrali, je odvisno od naših potreb in želja. Med klasične oblike sodijo kvadratne, okrogle in ledvičaste oblike. Na tržišču pa dandanes najdemo bazene najrazličnejših nepravilnih oblik, ki predstavljajo lep estetski element v našem okolju, vendar so za plavanje primernejši ožji in daljši bazeni. Poleg tega nepravilne oblike predstavljajo težavo, če se odločimo za pokrivanje bazena. V tem primeru so najbolj priporočljive podolgovate, kvadratne oblike. Na vprašanje, kakšni so trenutno trendi na tem področju, Mazi odgovarja, da so dandanes trenutno popularni nizkoenergijski bazeni, za katere so značilne dobre izolacijske školjke, ki preprečujejo ohlajanje vode v zemljo, ogrevanje s toplotno črpalko ali solarnimi celicami, eko črpalke in oprema, ki porabi malo električne energije, in s pregrinjalom.

Od tipskih do naravnih bazenov Gradnja bazena zahteva različne pristope in materiale glede na izbran tip bazena. Naš sogovornik nam je predstavil štiri vrste bazenov. Poliestrski kalupni bazeni so tipske tovarniške oblike, za katere je značilna hitra vgradnja. Bazensko školjko pripeljemo izdelano v enem kosu ali v segmentih poljubnih dimenzij in oblik. Pri zidanih bazenih s PVC-oblogo lahko izbiramo med poljubnimi oblikami in dimenzijami ter barvnimi kombinacijami. Tak tip bazena predstavlja cenovno optimalno gradnjo. Nekoliko dražji so betonirani bazeni z oblogo iz keramike, kamna ali mozaikov. »Za betonirane bazene z oblogo iz keramike, kamna ali različnih mozaikov se večinoma odločajo posamezniki, ki prisegajo na klasiko in ne marajo umetnih materialov oziroma ti ne odražajo njihovega sloga,« pravi Mazi in dodaja, da gre pri tovrstnem bazenu za zahtevno gradnjo ter izdelavo obloge in cena je posledično visoka. Estetska dovršenost, neagresivna gradnja in prijaznost do okolja pa so značilnosti naravnih bazenov, tako imenovanih bazenov z bio dizajnom, ki posnemajo gorska jezera ali eksotične peščene plaže. Gre za tehnologijo, ki temelji na uporabi naravnih materialov in tehnološko naprednih smol ter predstavlja ključ do trajnostne in okolju prijazne gradnje bazenov.

Kakovost vode naj bo na prvem mestu Za optimalno delovanje bazen potrebuje celovit sistem za obdelavo vode, gretje in osvetljavo. Filtrirne naprave so bistven element vsakega bazena, saj s kroženjem bazenske vode skozi filtrsko posodo, napolnjeno s filtrirnim materialom, odstranimo iz vode mehanske dele in s tem ohranjamo bistrost vode. V čistilni napravi končajo smeti, ki jih v bazen prinesejo kopalci ali veter, precejšnji delež pa jih potone in se naberejo na dnu bazena. Za odstranitev teh nečistoč pridejo v poštev mrežice, krtačke in talni sesalnik, ki ga priključimo na filtrirni sistem. Na voljo so tudi avtomatski sesalniki, roboti, katerih delovaje lahko programiramo. Redno in pravilno vzdrževanje primerne vode je bistvenega pomena, sicer ne bomo imeli nič od uživanja v lastnem »morju«, pa naj je »obala« še tako lepa.