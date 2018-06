»Razlog je, da je zapustila območje EU in je ni mogoče uvoziti nazaj v unijo. Prišel je veterinar in odredil njeno takojšnjo usmrtitev,« je za bolgarsko televizijo pred dnevi pojasnjeval njen lastnik in pozval pristojne, naj se krave vendarle usmilijo.

V minulih dneh so sprožili tudi spletno peticijo za njeno preživetje, naslovljeno na evropske ustanove. Podpisalo jo je več kot 25.000 ljudi, zanjo pa se je na družbenih omrežjih s ključnikom #SavePenka zavzel tudi nekdanji pevec Beatlov Paul McCartney. Njena usoda je bila pretekli teden celo tema na redni novinarski konferenci Evropske komisije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

I think it would be really nice to see this pregnant cow given a reprieve. She’s done nothing wrong. Join us if you agree. https://t.co/XwKKceWvigpic.twitter.com/z32ZaDG3zx