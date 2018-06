Po besedah Andreja Lešnika se je požar iz peči v trenutku razširil po vsej proizvodni hali, zaradi česar so danes, tako pa bo tudi v naslednjih dneh, zaprte vse njihove prodajalne, po katerih je podjetje najbolj znano v Mariboru in okolici.

»Za nas je to velik šok, zato je trenutno karkoli pametnega povedati zelo težko. Zdaj bodo svoje opravili forenziki, nato bo treba vse urediti z zavarovalnico. Potem bo trajalo še nekaj časa, da lahko proizvodnjo poženemo naprej,« je dejal Lešnik, ki za čim prejšnje odprtje prodajaln že išče potencialnega najemnika ali nekoga, ki bi jim začasno priskočil na pomoč.

Bojijo se izgube rednih odjemalcev

Zaposleni bodo imeli za zdaj dovolj dela s pomočjo pri sanaciji prostorov, po Lešnikovih besedah pa bodo v tednu dni sprejeli odločitve, kako naprej. Lešnik upa, da se bo podjetje čim prej postavilo na noge, čeprav bo težko začeti znova, saj so imeli redne odjemalce in se boji, da bodo ostali brez njih.

Požar v Miklavžu na Dravskem polju je izbruhnil v nedeljo okoli 18.30. Najprej so ga poskušali pogasiti zaposleni, vendar jim ni uspelo. Dokončno so ga okoli 20.30 pogasili gasilci. Zaradi požara so reševalci v bolnišnico prepeljali štiri osebe.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so dva zaposlena in poklicnega gasilca v Univerzitetni klinični center Maribor odpeljali zaradi vdihavanja dima, domačo prostovoljno gasilko pa zaradi tega, ker se ji je vdrl jašek in je padla vanj.

V požaru je zgorela celotna proizvodna hala, pisarne in 300 do 400 kvadratnih metrov ostrešja. Po prvih ocenah lastnikov podjetja materialna škoda presega milijon evrov.