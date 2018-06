Iz prostorov Miklavških pekarn se je nekaj pred 19. uro začel valiti gost dim, v notranjosti pa je ogenj že zajel del proizvodnih prostorov.

Začetni požar so poskušali z gasilnimi aparati pogasiti zaposleni, vendar jim to ni uspelo. V požaru je zgorela celotna proizvodna hala, pisarne in 300 do 400 kvadratnih metrov ostrešja. Požar so malo pred pol deveto zvečer pogasili gasilci.

Zaradi požara so reševalci v UKC Maribor prepeljali 4 osebe. Dva zaposlena in poklicnega gasilca so tja odpeljali zaradi vdihavanja dima, domačo prostovoljno gasilko pa zaradi tega, ker se ji je vdrl jašek in je padla vanj.

Po prvih ocenah lastnikov podjetja materialna škoda presega milijon evrov. Ker ogled danes ne bo mogoč, ga bodo policisti, če bo to mogoče, opravili jutri. Prve ugotovitve kažejo na tehnično napako, vendar bo o vzroku za požar mogoče govoriti šele po zaključenem ogledu in verjetnih kasnejših analizah in preiskavah.