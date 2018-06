Grožnja s požigom ni bila prva, saj so osebo, odgovorno za požig, po njihovih navedbah večkrat prijavili policiji zaradi nadlegovanja, fizičnih napadov in groženj z hladnim orožjem, a se je kljub njihovemu posredovanju vedno vračala nazaj.

V preteklosti so AKC Metelkova mesto in okoliški stanovalci opozarjali Mestno občino Ljubljana (Mol) in pristojne državne inštitucije skupaj s policijo na vse večjo problematiko preprodaje drog in povečanega nasilja na območju celotne soseske od parka Tabor do Masarykove ceste.

»Seznanjeni smo s preventivnimi programi v šolah in financiranjem nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko zasvojenosti z drogami, ter z načrti novega metadonskega centra,« pišejo in pozdravljajo tudi nedavno odprtje dnevnega centra za odvisnike v neposredni bližini metadonskega centra v Zdravstvenem domu Ljubljana.