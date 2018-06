Otok, ki leži južno od celinskega Singapurja, slovi po peščenih plažah, obsežnih zelenicah, igriščih za golf in luksuznih hotelih. Tam prebivajo nekateri najbogatejši Zemljani, v marini pa so privezane številne luksuzne jahte.

Eden najbolj poznanih hotelov je ravno hotel Capella, kjer se bosta 12. junija ob 9. uri po lokalnem času na zgodovinskem vrhu sestala voditelja ZDA in Severne Koreje. Gre za kolonialno zgradbo, v kateri je bila nameščena britanska vojska. Hotel je delo britanskega arhitekta Normana Fosterja. Najcenejše sobe stanejo 600 singapurskih dolarjev (okoli 380 evrov), najdražje luksuzne hotelske vile pa 11.000 singapurskih dolarjev oziroma 7000 evrov na noč.

500 hektarjev velik otok je logična izbira za srečanje Trumpa in Kima, saj je od celine, s katero ga povezuje zgolj ena cesta, oddaljen samo 500 metrov. Tako ponuja zasebnost, omogoča pa tudi zaostritev varnostnih razmer, ki je potrebna ob dogodkih, kot so srečanja voditeljev.

Krvava preteklost otoka

Vendar pa ima otok za seboj temačno preteklost. Domorodci Malajci so ga tako nekoč imenovali Pulau Belakang Mati, kar naj bi pomenilo »otok smrti izza hrbta«. Zgodovinarji si niso enotni o izvoru imena. Nekateri menijo, da bi lahko takšno ime dobil zaradi krvavih spopadov v okoliških vodah in piratov, ki so tam pustošili.

Med drugo svetovno vojno so nato japonski okupatorji na Sentosi vzpostavili taborišče za britanske in avstralske vojake po predaji zavezniških sil leta 1942. Kasneje pa so tam množično pobijali singapurske Kitajce, osumljene protijaponskih aktivnosti.

Leta 1972 se je singapurska vlada odločila popraviti slab sloves otoka, med drugim tako, da ga je preimenovala v Sentoso, kar v prevodu pomeni mir. V ta projekt je bilo vloženih skoraj milijarda dolarjev javnih in zasebnih sredstev.