Kratek premor med koncem sezone v slovenski ligi in začetkom priprav za Madžarsko je selektor Veselin Vujović izkoristil za obisk v domačem Šabcu, včeraj zjutraj pa je v Kopru izvedel tragično novico – umrla je njegova mama Jelena. Kljub družinski tragediji se je odločil, da bo reprezentanco vodil tako v Kopru kot v Veszpremu (na včerajšnji novinarski konferenci v Kopru tragičnega dogodka sploh ni omenil, ampak je informacija o tem zaokrožila šele po njej), zaradi česar se ne bo mogel udeležiti današnjega pogreba na Cetinju. Tudi v pripravah ne bo ničesar spreminjal, že pred dnevi pa je moral spreminjati igralski kader in poklicati dva debitanta: namesto Nika Henigmana (Ribničan bo v novi sezoni član madžarskega Picka iz Szegeda) je priložnost dobil Nino Grzentič (Koper), namesto Klemna Ferlina (v novi sezoni član Celja) pa Rok Zaponšek, njegov dosedanji klubski soigralec iz Gorenja.

Vujović: Od nebes do blata

»Nekdo od naju bo na koncu zmagal in se uvrstil na SP – jaz kot selektor Slovenije ali Ljubomir Vranješ kot selektor Madžarske, kajti v tem boju ni končnega neodločenega izida, ampak le zmagovalec in poraženec. A prepričan sem, da bom jaz zmagovalec,« napoveduje Veselin Vujović pred 26. in 27. medsebojno tekmo sosedov, doslej so bili malce uspešnejši Slovenci: 12 zmag, 11 porazov in dva remija. Vranješ je na Madžarskem v veliki nemilosti: kot selektor reprezentance je na EP na Hrvaškem izpadel že po prvem delu, kot trener Veszprema je ostal brez naslova državnega (prvič po desetih letih) in evropskega prvaka. »Ne vem, ali je to, da je Vranješ v nemilosti, voda na naš mlin. A v naših krajih pravijo: kogar je pičila kača, se boji celo kuščarja. Sam na srečo nisem v nemilosti, a v športu hitro prideš iz ene skrajnosti v drugo. Ko si dober, te dvigajo v nebesa še bolj, kot si zaslužiš, ko si slab, te mečejo v blato, četudi si tega ne zaslužiš. Če se bo uvrstil na SP, bo Vranješ hitro prišel iz nemilosti v milost, a jaz mu tega veselja ne bom privoščil.«

Glede na to, da bo Slovenija v primerjavi z letošnjim EP na Hrvaškem močnejša za Jureta Dolenca, Mateja Gabra in Nika Medveda, je to še večji razlog za Črnogorčev optimizem. »Odkar sem selektor, smo premagovali boljše reprezentance, kot je Madžarska, na primer Španijo v kvalifikacijah za OI 2016 ali Norveško v dodatnih kvalifikacijah za SP 2017. Če smo zdravi in v pravi formi, lahko premagamo vsakogar – Madžarsko, Hrvaško, Francijo… Mnogi še vedno trdijo, da smo pri žrebu parov dodatnih kvalifikacij dobili najtežjega nasprotnika. A se ne strinjam, kajti glede na našo kakovost, uspehe, rejting, motiv in željo so Madžari dobili najtežjega možnega nasprotnika. Odkar sem selektor, se z Madžari še nismo srečali, a vem, da imamo zelo velike možnosti, da se uvrstimo na SP, kjer nam je tudi mesto,« dodaja Vujović.