Že stoodstotna sklepčnost – prisotni so bili predstavniki vseh 12 prvoligaških klubov za sezono 2018/19 – je nakazala, da bodo danes na združenju obravnavali pomembno stvar in odločali o njej. Združenje je drugo za drugo izpeljalo deveto in deseto sejo, vse skupaj pa je kljub obsežnemu dnevnemu redu trajalo manj kot dve uri. Potem ko je bil potrjen seznam 12 udeležencev v prvi ligi v novi sezoni, je sledil predlog predsednika združenja Vianeja Višnjevca o tekmovalnem sistemu za sezono 2018/19. Ta predvideva, da bo v prvem (rednem) delu lige igralo vseh 12 klubov po dvokrožnem sistemu, po 22 krogih pa se bo liga razdelila na dve končnici: najboljših šest bo igralo v končnici za prvaka, ekipe, v rednem delu uvrščene od 7. do 12. mesta, za obstanek, vse točke iz rednega dela pa se prenašajo.

Smisl: nemogoče na treh frontah

V razpravi je prvi spregovoril Jernej Smisl, novi predsednik Celja Pivovarne Laško. »Predlagani sklep nam onemogoča igranje v Sehi, zato mu upravni odbor našega kluba soglasno nasprotuje. Kljub velikim posledicam, ki jih bo imelo neigranje v Sehi, ne bomo nikomur nagajali, bomo pa glasovali proti predlogu združenja,« je napovedal Jernej Smisl. Ker je bilo že pred glasovanjem jasno, da bosta morala lanska člana Sehe, Celje in Gorenje, po dveh letih odsotnosti domače tekmovanje začeti že v rednem delu, ne pa šele v končnici za prvaka, je Smisl dodal: »Že v minuli sezoni so nam mnogi očitali, da smo zaradi igranja v Sehi plačali davek v evropski ligi prvakov. Kako naj zdaj igramo sočasno še na tretji fronti, v domači ligi od začetka? To je nemogoče, vztrajanje pri nadaljnjem igranju v Sehi pa bi bilo z naše strani neodgovorno. Zaradi interesov sponzorjev smo vstopili v Seho, a verjamem, da zaradi tega zdaj z njimi ne bomo imeli težav.«

Tudi velenjski klub je podprl celjska stališča, čeprav si Gorenje sploh ni priigralo neposredne uvrstitve v Seho v sezoni 2018/19, saj je slovensko ligo končalo šele na tretjem mestu. Do danes je bilo morebitno igranje Gorenja v Sehi možno le kot posledica že vnaprej znanega negativnega odgovora Rika iz Ribnice za nastop med regionalno druščino. Prav ribniški klub je bil že pred leti glavni nasprotnik Sehe, danes pa je to stališče spet jasno potrdil tudi predsednik kluba Marko Obrstar: »Čudijo me argumenti Gorenja za igranje v Sehi, saj je klub v minuli sezoni zelo nazadoval in ga je nastop v tej ligi drago stal. Celjskemu klubu pa očitam, da v svojih vrstah kopiči mlade igralce iz drugih slovenskih klubov, ki ne dobijo prave minutaže in ne napredujejo, klub pa jih potem posoja po Sloveniji. Komu to koristi? Sčasoma se bo to klubu vrnilo kot bumerang. Seha bo morebiti preživela še dve sezoni, potem bo z njo konec. Celjani, raje se osredotočite na slovensko ligo, ki iz leta v leto raste. Ne bežite iz slovenskega rokometa, ampak postanite njegov paradni konj. Ne rinite nazaj na Balkan, ampak se usmerite v Slovenijo in Evropo.«

Po kratki razpravi je sledilo glasovanje, ki je prineslo pričakovan rezultat. Od 12 klubov jih je za predlog združenja glasovalo devet, eden se je vzdržal, proti pa sta bila dosedanja udeleženca Sehe. Sprejeti predlog združenja sicer izrecno ne prepoveduje ali onemogoča igranja Celja Pivovarne Laško in/ali Gorenja v Sehi v novi sezoni, a zaradi obveznosti njunega nastopanja v slovenski ligi že od prvega kroga dalje je jasno, da to ni izvedljivo in da je dveletnega sodelovanja med RZS in Seho (vsaj začasno) konec.