Ruske oblasti naj bi ukazale uničenje dokumentov o gulagih

Ruski zgodovinar Sergej Prudovski je danes za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da so mu lokalne oblasti v mestu Magadan sporočile, da so bili dokumenti o zapornikih v gulagih uničeni po “uradnih ukazih” leta 2014. V uradu ruskega predsednika so navedbe zavrnili in ocenili, da bi bilo takšno uničenje barbarstvo.