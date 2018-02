Vožnja avtomobila jim sicer ni bila izrecno prepovedana, kot misli večina drugod po svetu. Tamkajšnji sistem ni dovoljeval izdajanja vozniških dovoljenj za ženske in tako je bila Savdska Arabija edina država na svetu brez voznic. Zdaj imajo avtošole že na desettisoče prijav žensk za opravljanje izpita, čeprav nad Salmanovim dekretom še vedno visi grožnja morebitne prepovedi verskega vodstva. Da se vsaj pod savdsko površino marsikaj premika, pa dokazuje tudi 41-letna Halah al Hamrani. Ob savdskem očetu in ameriški materi je rasla v okolju, ki jo je spodbujalo k sodelovanju v športnih aktivnostih v naselju, namenjenem tujim delavcem v savdski naftni industriji. Vrhunec so bili treningi borilnih veščin, pri 18 letih je bila nosilka črnega pasu v jujutsu. Pot jo je kasneje zanesla v materino domovino, kjer je diplomirala na kalifornijski univerzi. Po vrnitvi v Savdsko Arabijo, v Džedo ob Rdečem morju, je začela prijateljice učiti borilnih veščin. S prijateljicami prijateljic je število učenk raslo in odločila se je za odprtje ženskega centra za fitnes in borilne veščine, z motom »Bori se kot dekle«. Prepričana je, da je dejansko prvi v Savdski Arabiji, čeprav tudi njen uradno ne obstaja, saj ni prijavljen pri oblasteh. Center je aktiven v družbenih medijih, prostor, kjer vaje potekajo, pa ni z ničimer označen in ženske morajo poklicati Hamranijevo, da izvedo za naslov. Nedavno je odprla vrata tudi novinarjem britanskega Independent in jim povedala, da je lani že izurila dve inštruktorici ter da imajo zdaj že okoli 150 rednih obiskovalk tečajev. »Biti zmožen samoobrambe deluje pozitivno na duha in telo. Daje ti izjemno samozavest in želim, da jo ženske, ki prihajajo k meni, začutijo,« pravi Halah al Hamrani. No, začutiti jo bodo morale še marsikje drugje, da se bo trdovratna moška trdnjava zamajala.