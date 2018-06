Petinštiridesetletni Ljubljančan je bil zadnjih 13 let vpet v delo v Domžalah, tam pa je v zadnjih šestih sezonah opravljal tudi delo vodje mladinskega centra. V mladinskih kategorijah je osvojil vse lovorike, ki so na voljo, na klopi bordo-belih pa se bo prvič spopadel z delom glavnega trenerja na članski ravni.

»Vesel sem priložnosti, gre za velik napredek v moji karieri. Ta korak predstavlja nadaljevanje mojega dosedanjega dela z mladimi igralci na najvišji ravni slovenskega klubskega nogometa. Ekipo sem si zelo dobro ogledal, vse igralce izjemno dobro poznam, večino še iz časov, ko so ali pa še igrajo za mlajše selekcije slovenske reprezentance. Gre za zelo mlado, talentirano, karakterno ekipo, ki ima veliko pozitivne energije, kar so pokazali tudi v zadnji polovici prvenstva in na obeh kvalifikacijskih tekmah. Zagotovo je primarni cilj postati stabilen prvoligaš. Vsekakor nameravam kar najbolj vključevati mlade talentirane igralce iz vrst mladinske šole. Moja vizija je, da bo ekipa igrala hitro, agresivno in odgovorno,« je ob podpisu pogodbe dejal Dončić.

Brkić, ki se je s trenerskega mesta poslovil zaradi zdravstvenih težav, je Triglavu v dodatnih kvalifikacijah zagotovil prvoligaški status.

Kranjčani so si zagotovili obstanek v prvi slovenski ligi, potem ko so na povratni tekmi kvalifikacij za popolnitev lige premagali ptujsko Dravo s 4:2 (2:2). Gorenjci so dobili že prvo tekmo na Ptuju z 2:1.